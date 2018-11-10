Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону Европы. Об этом на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил лидер Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

Глава Франции отметил, что европейская оборона должна стать "более совершенной".

"Я, разумеется, поделюсь с президентом Трампом своими предложениями относительно европейского стратегического оборонного потенциала и необходимости нести более значительную долю расходов в НАТО", - заявил Макрон.

В свою очередь глава Белого дома добавил, что Штаты хотят "видеть Европу сильной и помогать ей", в том числе в сфере обороны, "но это должно быть на справедливых условиях". В свою очередь Макрон высказал мнение, что "его предложения вполне с этим совместимы".

Ранее "Страна" сообщала, что Трампа оскорбила идея Макрона об объединенной армии Европы для защиты от США.

Также Макрон выступил за независимую от США европейскую армию.