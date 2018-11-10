Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, который 2 ноября в третий раз в сезоне вышел в стартовом составе "Манчестер Сити", поддержал украинского боксера Александра Усика накануне его боя с Тони Белью. Снимок, свидетельствующий об этом, он выложил в своем Instagram.

Футболист подарил боксеру футболку "Манчестер Сити" с любимым номером Усика 17. Также на ней красуются автографы игроков команды. Снимок выложен в сториз в Instagram Зинченко. Его он подписал лаконично: "Удачи, чемпион!"

А вчера, 9 ноября, он выложил в своем аккаунте фотографию с дуэли взглядов, которая состоялась в Манчестере.

Скриншот: Instagram/ zinchenko_96

Напомним, 10 ноября с 22:30 "Страна" будет вести текстовый репортаж боя Усик - Белью за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Победитель получит сразу четыре пояса (WBC, WBA, IBF и WBO).

Также мы писали, что Усик и Белью мило схитрили и не стали выяснять победителя в дуэли взглядов.