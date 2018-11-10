Сегодня, 10 ноября, трое представительниц движения Femen организовали протестную акцию у Триумфальной арки в Париже, где проходят важные события с участием главных лиц государства по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Акция началась около 08:00 по местному времени (09:00 по киевскому времени). Три оголенные по пояс девушки вышли к Триумфальной арке и обратились к прибывающим в город мировым лидерам с плакатами "Добро пожаловать, военные преступники!" и "Война это мир, свобода это рабство, невежество это сила".

"Мы пришли в знак протеста против приезда глав государств, которые стыдятся мира. Большинство из них - диктаторы, которые не уважают права человека в своей стране", - рассказала активистка Тара Лакруа. Полиция задержала девушек.

На телах девушек также были нанесены слова: "Фейковые миротворцы. Настоящие диктаторы".

Фото: twitter.com/Femen_France

Фото: facebook.com/femenmovement

Напомним, уже завтра, 11 ноября, в Париже около Триумфальной арки соберутся более 70 почетных гостей из разных государств для празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

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