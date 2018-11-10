В Киеве появились новые билборды президента Украины Петра Порошенко (размещаются как социальная реклама, но на самом деле, по сути, являются предвыборной агитацией) с двусмысленным слоганом "Геть вiд Москви!".

Это известная фраза украинского поэта-коммуниста 20-30-х годов Николая Хвылевого. Причем касалась она не политического курса, а вопроса - на какие образцы руководствоваться при возрождении украинской культуры - на российские или на европейские.

Но многие украинцы этих тонкостей не знают, а потому прочитали эту рекламу как "Руки прочь от Москвы".

"На рекламных щитах размещен слоган "Геть від Москви". "Руки прочь от Москвы", - как бы говорят нам новые социальные борды Петра Порошенко", - пишет блогер Гороховский.

Скриншот: Facebook/ Денис Гороховский

В комментариях к посту пользователи Facebook отмечают, что такие рекламные щиты появились по всему Киеву. Некоторые отмечают, что такую рекламу стоит разместить на пути следования поезда "Львов - Москва", другие пишут, что PR-служба президента перемудрила, также комментаторы предполагают, что у Порошенко, очевидно, с этим связано что-то личное.

Скриншот: Facebook/ Денис Гороховский

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова считает, что "технологу Порошенко нужно выписать премию".

Выражение "руки прочь от Москвы" увиделось в этом слогане и другим пользователем соцсетей.

Отметим, что билборды Порошенко уже несколько месяцев активно размещаются по всей стране в большом количестве. Летом на рекламных щитах появился слоган "Армія! Мова! Віра", который присутствует и на новых плакатах. При этом в августе в администрации Порошенко заявили, что не знают об объемах расходов на ведение и рекламу страницы главы государства в соцсети Facebook, и что не размещают наружной рекламы с его именем.

А недавно лидер "Народного фронта" Яценюк потроллил Порошенко на агитационных билбордах, разместив на них похожий слоган: "Українська мова, кіно, пісня".