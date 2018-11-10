Президент Украины Петр Порошенко примет участие в праздновании годовщины окончания Первой мировой войны в Париже, однако ему удастся избежать встречи с Путиным. Дата и время мероприятий были выбраны неслучайно - ровно в 11:00 11 ноября в Париже на площади Согласия завершится "тур памяти" и наступит ровно сто лет со дня окончания военных действий.

Кто приедет

Ожидается, что в мероприятиях примут участие 72 главы стран из 98 государств: Дональд Трамп, который явился в Елисейский Дворец одним из первых, Франк-Вальтер Штайнмаер, Ангела Меркель, Владимир Путин, Джастин Трюдо, Петр Порошенко и другие лидеры стран, которые участвовали в Первой мировой войне.

Интересно, что одновременно с президентом Украины французскую столицу посетят президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель, которые составляют "нормандскую четверку". По этому их встреча может быть совсем не случайной.

Известно, что важные события с участием главных лиц государства пройдут в Париже у Триумфальной арки на Елисейских полях, у Вечного огня и могилы Неизвестного солдата. Не станут исключением и иностранные высокопоставленные гости.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон проведет ужин с участием 72 глав государств и правительств, а также филармонии в северной части города — там состоится концерт, на котором будет много зарубежных гостей.

В Париже откроется Форум мира

В воскресенье, 11 ноября, после торжественных мероприятий, откроется Парижский форум мира, который будет работать над предложениями по снижению международной напряженности. Заседания пройдут в выставочном центре Гранд-аль в столичном парке Ла-Вилетт. Здесь обсудят намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и размещение новых американских ракет в Европе. Также пойдет речь о войнах в Сирии и Донбассе.

Порошенко поговорит про мультилатерализм

Президент Украины Петр Порошенко, на мероприятиях в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны, проведет ряд двухсторонних встреч с лидерами стран мира. Также он примет участие в круглом столе.

"В рамках визита глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира", - также сообщили в АП.

По источникам "УП" в дипломатических кругах, в рамках визита Порошенко не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным. При этом они могут присутствовать на совместных мероприятиях, "но встреч не будет".

Также Порошенко примет участие в мероприятиях в рамках "Парижского форума ради мира". Он посетит круглый стол на тему "Как сделать более эффективным мультилатерализм (принцип построения отношений между государствами, основанный на механизме многосторонних соглашений - прим. ред.) для решения международных проблем?".

Ранее Эммануэль Макрон попросил отменить российско-американские переговоры на высшем уровне, чтобы они "не затмили" мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Также "Страна" писала о том, что Макрон выступил за независимую от США европейскую армию.