В "Международном инвестиционном банке" Порошенко утверждают, что действовали в соответствии с законом, когда позволили сотрудникам банка ВБР, который принадлежал Александру Януковичу, уже при нынешней власти открыть счета для вывода средств. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы банка.

"В соответствии с требованиями законодательства Украины банк не имеет права отказать в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, учредительными документами банка и предоставленной ему лицензией, кроме случаев, когда банк не имеет возможности принять на банковское обслуживание или если такой отказ допускается законом или банковскими правилами", - сказано в сообщении.

В банке отметили, что упомянуты в расследовании "Схем" 30 физических лиц, которые ранее работали в ВБР на различных должностях среднего звена, открывали банковские счета на тех же условиях, что и все клиенты. Однако после зачисления средств на их счета МИБ сообщил в Государственную службу финансового мониторинга Украины об упомянутых финансовых операциях, как того требует закон.

Ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры, пресс-служба МИБ сообщает, что ГПУ совместно с Госфинмониторингом сразу заблокировали средства на счетах упомянутых в расследовании лиц в банке.

В банке утверждают, что на сегодняшний день на счетах в банке арестовано более 200 млн. грн., дальнейшая судьба которых должна решаться правоохранительными и судебными органами.

Напомним, журналисты показали, как из банка Януковича через банк Порошенко вывели почти 2 млрд.

Также мы писали, что в ГПУ рассказали, как не давали снять арест со средств Януковича в ВБР.