В Париже стартовали мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, в Париж начали съезжаться мировые лидеры, в том числе в Елисейский дворец прибыл президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает BFMTV.



Сегодня у президентов запланирована двусторонняя встреча тет-а-тет, после чего к переговорам присоединятся советники глав государств. Во время встречи президенты намерены обсудить вопросы урегулирования ситуации в Сирии, ситуацию с Ираном, Йемен, Африку, торговые вопросы и двусторонние отношения.

В свою очередь Трамп заявил, что "это очень важный день", в ходе которого лидеры обсудят, в частности, военные вопросы и вопросы борьбы с терроризмом. В течение часа в Елисейский дворец должны прибыть и первые леди двух стран - Бриджит Макрон и Мелания Трамп. Когда их супруги завершат переговоры, две четы примутся за обед.

В воскресенье, 11 ноября, Макрон примет около 100 глав государств, правительств и международных организаций в Париже на торжествах по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

Как сообщала "Страна", президент Украины Петр Порошенко также принял приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона и полетит в Париж 10-11 ноября. Однако глава государства избежит в Париже встреч с Путиным.

Напомним также, что в Париже 8 стран ЕС создали новую военную коалицию, но без США.

Также стало известно, что Трамп встретится с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе.