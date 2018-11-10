Поезд Кривой Рог - Москва переехал мужчину, сидящего на рельсах под Харьковом
В пятницу 9 ноября на платформе железнодорожной станции Цуповка в поселке Казачья Лопань Харьковской области поезд смертельно травмировал мужчину, сидевшего на рельсах. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.
"Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось - от полученных травм мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.
Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 28-летний житель Дергачевского района Харьковской области. Из-за происшествия движение транспорта останавливалось на час. Информация о случившемся зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.
Фото: hk.npu.gov.ua
Как сообщала "Страна", под Киевом за сутки на железной дороге травмировались три человека, один из них скончался.
Напомним также, что в Полтавской области поезд сбил девушку с парнем на скутере.
Также "Страна" писала, как под мостом возле Ocean Plaza в Киеве поезд сбил двух человек.