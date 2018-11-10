9 ноября сотрудники прокуратуры, а также Управления по вопросам противодействия коррупции задержали сотрудников "Киевтранспарксервиса", которые организовали коррупционную схему, чтобы вымогать деньги за оформление парковок в столице. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева на странице в Facebook.

По данным правоохранителей, организатором группировки оказался главный специалист отдела организации работы отведенных парковочных площадок "Киевтранспарксервиса". С ним сотрудничали еще два начальника отделов и главный специалист, которые непосредственно занимались оформлением документов на размещение парковочных площадок, согласованием их в Управлении патрульной полиции в Киеве, проведением встреч с предпринимателями, которые платили взятки за предоставляемые "услуги". Оформление одной парковки и заключение соответствующего договора обходилось предпринимателям в 500-700 долларов.

Одного из сотрудников КП поймали с поличным, когда он получал взятку размером 33 600 грн. Установлена, что это вторая часть общей суммы, ранее он уже получил от предпринимателя 14 000 грн. Еще одного из фигурантов задержали в столичном аэропорту после возвращения из зарубежной поездки, других - на территории столицы. Ведется следствие.

Скриншот: Facebook/ Прокуратура міста Києва

Фото: Facebook/ Прокуратура міста Києва

Напомним, полиция поймала банду борцов с коррупцией, которые вымогали деньги у чиновников.

Также мы писали, что одесского депутата, который предлагал НАБУ взятку в полмиллиона долларов, могут посадить на 8 лет.