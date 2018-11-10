Министр транспорта Великобритании Джо Джонсон подал в отставку, призвав провести в стране новый референдум о выходе из Евросоюза. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Учитывая на то, что реальность Brexit оказалась настолько далека от того, что когда-то было обещано, демократическое задача - дать общественности окончательное слово", - написал он в своем блоге.

Джонсон заявил, что новый референдум не должен быть повторением прошлого в 2016 году. Он отметил, что в нем будет вопрос, готовы ли британцы продолжить бороться за выход из ЕС, зная возможные условия соглашения.

Джонсон считает, что соглашение с ЕС оставит экономику страны ослабленной, а если соглашения не получится, то несправедливый ущерб понесут все британцы. По его мнению, переговоры закончатся выплатами в пользу ЕС десятков миллиардов фунтов и потерей Великобританией контроля и "места за столом".

Фото: twitter.com/spikedonline

По словам Джонсона, выбор между васалитетом и хаосом, - провал британской государственности в масштабах, невиданных со времен Суэцкого кризиса.

Джо Джонсон - брат бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который ушел в отставку в июле этого года.

Ранее британский министр Эндрю Грифитс подал в отставку после предложения о групповом сексе с барменами.

Напомним, в Лондоне ждут окончательного соглашения с Европейским Союзом по Brexit до 21 ноября.

Как сообщала "Страна", после Brexit жители Британии стали массово подавать заявки на ирландский паспорт.