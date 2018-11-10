10 ноября активисты ультраправой организации С14 проводят акцию на автовокзале на Демеевке в Киеве. Они утверждают, что здесь нарушают законодательство касаемо права участников боевых действий на льготный проезд. Об этом пишут "Вести".

По информации издания, активисты собрались на территории автовокзала, они требуют встречи с директором предприятия. Члены С14 утверждают, что перевозчики отказывают возить участников АТО. Также в организации обращают внимание на рекламу автобусных перевозок в ОРДЛО и оккупированный Крым, которые, по их мнению, осуществляться не должны. Активисты разрисовали стены здания, оставив на них послания: "Тут не уважают бойцов", "Уважайте бойцов".

"Тут рядом находится фабрика, которая делает конфеты, нашего главнокомандующего. Там у него есть порядок, а здесь нет никакого порядка. Есть закон о социальной защите участников АТО, он не выполняется", - заявил один из участников акции.

К активистам вышел заместитель директора автовокзала Владимир Войченко. По его словам, на автовокзале законодательство не нарушают и участникам боевых действий в проезде не отказывают.

Видео: Facebook/ Газета Вести

Фото: vesti-ukr.com

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