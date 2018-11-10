Спустя почти месяц после начала отопительного сезона в Киеве в КГГА пожаловались на зашкаливающий уровень аварийности тепловых сетей. С соответствующим заявлением выступил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

По словам Пантереева, на сегодняшний день уровень аварийности теплосетей столицы достигает 80%. По его мнению, это связано с тем, что многие годы сети не менялись. Чиновник также рассказал о намерениях исправить сложившуюся ситуацию, в частности, по его словам, на замену самых изношенных участков уже выделяются 28 миллионов гривен.

По его словам, на сегодняшний день ежесуточно коммунальщики устраняют 60-70 поврежденных сетей. Самыми проблемными являются Подольский, Соломенский, Святошинский, Шевченковский район. В процессе работы "Киевтеплоэнерго" заменяет аварийные сети участками по 20 - 50 метров, чтобы избежать повторных аварий.

Петр Пантелеев поделился планами КГГА заменить "наиболее аварийные" участки теплосетей в течение 2-3 лет.

Напомним, в Киеве ликвидировали около 200 порывов теплосети только за четыре дня октября.

Также мы писали, что еще весной было объявлено, что на срочный ремонт теплосетей Киева потребуется 4 млрд гривен.