Госпогранслужба усиленно охраняет границы Украины, в том числе во время проведения в Киеве на будущей неделе 9-го международного форума по энергетике. Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.

"Значительно усилен пограничный контроль и в аэропортах "Борисполь", "Киев" во время проведения Форума", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что проведена проверка готовности пунктов пропуска, активизировано взаимодействие с представителями СБУ и других правоохранительных органов.

Ранее в Кабмине планировали создать новый пограничный отряд и утвердить порядок применения оружия ВСУ.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов взять под контроль российско-украинскую границу на Донбассе. Как сообщала "Страна", Беларусь также усиливает охрану границы с Украиной.