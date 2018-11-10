Стало известно, какую именно информацию передавал в РФ отставной офицер вооруженных сил Австрии из Зальцбурга, который признался в том, что 20 лет шпионил в пользу ГРУ России. Об этом пишут Salzburger Nachrichten.

Бывшие коллеги по работе австрийского шпиона сообщают, что он посещал семинары и курсы НАТО, очевидно, чтобы передать полученную информацию РФ. В австрийских правоохранительных органах отмечают, что, по предварительным данным, отставной офицер сообщал ГРУ о слабостях коллег, их предпочтениях в питье и еде, а также о настроениях в армии.

Издание сообщает, что офицер перед выходом на пенсию был назначен в департамент структурного планирования в Минобороны, при этом стало известно, что шпион работал не в Зальцбурге, а непосредственно в министерстве в Вене.

Отметим, что мужчине на сегодняшний день уже 70 лет. За свою деятельность он получал от ГРУ по 300 000 евро в год.

Напомним, глава МИД Австрии, с которой Путин танцевал на свадьбе, отменила визит в Россию из-за шпионского скандала.

Также мы писали, что обвиненному в шпионаже экс-переводчику Гройсмана продлили арест почти до конца года.