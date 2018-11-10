В Украине с 10 ноября вступили в силу законы об уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы, о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату, а также закон, который позволит Нацбанку передавать наличные на хранение другим банкам. Об этом сообщает "112 Украина".

Закон № 2599-VIII предусматривает уголовную ответственность до 8 лет тюрьмы за пересечение границы вне пунктов пропуска с целью причинить вред интересам государства. Максимальная ответственность предусмотрена за нарушение границы с применением оружия.

Напомним, в соответствии с документом № 2598-VIII, Андреевскую церковь передадут в безвозмездное постоянное пользование Константинопольскому Патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов. Само строение останется в государственной собственности.

Нормы закона № 2491-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине" наделят Нацбанк правом хранить банкноты и монеты в банках, уполномоченных на хранение и проведение операций с ними. НБУ сам определит требования к банкам, которым позволит хранить наличные, а также установит, как именно это нужно будет делать. Установлено, что в ликвидационную массу банка не включаются банкноты и монеты, переданные ему на хранение.

Нацрегуоятор уполномочили установить требования к организации охраны помещений банков и их подразделений, а также небанковских организаций и операторов почтовой связи, которые получили лицензию на осуществление валютных операций или лицензию на перевод средств без открытия счетов.

Отметим, что новые нормы о государственных банках вступят в силу через три месяца, - в частности, о системе управления такими банками.

Как сообщала "Страна", появилось видео, как главный евробляхер Украины сжег свой внедорожник после принятого Радой закона.