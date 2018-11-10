10 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении первого заместителя командующего Национальной гвардии. Об этом идет речь в документе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Так, согласно указу №364/2018, Александр Кривенко уволен с поста первого заместителя командующего Нацгвардии и зачислен в его распоряжение. Известно, что Кривенко занимал указанную должность с апреля 2014 года.

Отметим, что Александру Кривенко 60 лет, он родился в Кировоградской области, а учился в Омске в командном училище. Во внутренних войсках он служит с 1998 года.

Скриншот: president.gov.ua

Фото: УНИАН

Напомним, Порошенко уволил главу СБУ Закарпатья, назначив нового руководителя с родины Гройсмана.

Также мы писали, что Порошенко уволил чиновника, обещавшего ему Томос до Дня Крещения Руси.