Ректору Московской духовной академии архиепископу Верейскому Амвросию, которого 7 ноября не пустили в Украину, запретили въезжать в страну сроком на 3 года. Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

"7 ноября архиепископу Амвросию не просто отказали в проезде через границу, но и запретили въезд на территорию Украины сроком на три года. Поэтому не менее до 2021 года попасть в Украину он не сможет", - говорится в сообщении.

По словам помощника главы Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, Госпогранслужба выполнила поручение одного из украинских правоохранительных органов о том, что данное лицо не может быть допущено на территорию Украины.

Ранее пограничники задержали в Борисполе священника с одним поддельным и двумя настоящими паспортами.

Как сообщала "Страна", Порошенко заявил, что государство защитит священников и мирян УПЦ МП, которые "выйдут из-под Москвы".