В Киеве на проспекте Бажана, недалеко от станции метро "Позняки" полицейские остановили Range Rover с целью проверки документов. В салоне обнаружили незарегистрированный пистолет для отстрела резиновых пуль. Об этом сообщает "Информатор".

Машину остановили 9 ноября, около 22:15. После того, как водителя и пассажира вывели из Range Rover, они вызвали друзей на подмогу. На место приехали несколько молодых людей и две девушки. Когда прибыла "группа поддержки", водитель Руслан попытался передать ключи от машины и документы на нее, приехавшему на помощь товарищу. Однако копы были начеку и заковали водителя в наручники. В этот момент один из его друзей начал вести себя неадекватно и оголил ягодицы в знак протеста.

Во время следственных действий по изъятию оружия вся компания вела себя вызывающе, они распивали шампанское на капоте, показывали на камеру неприличные жесты и справляли нужду прямо на тротуаре. Водитель находился под действием наркотических веществ и успел сбросить около двух грамм каннабиса.

Также копы добавили, что летом 2018 года этих людей уже задерживали. Тогда в салоне автомобиля у них находилась боевая граната.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Задержание проводили спецподразделение ППОП №1 и батальон сопровождения. Водителя доставили в райотдел для дачи показаний. Детали происшествия определит следствие.

Фото: kiev.informator.ua

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