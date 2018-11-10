Швейцарский суд вынес решение, согласно которому компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не должны платить "Газпрому" из-за спора компании с "Нафтогазом". Об этом сообщает Deutshe Welle.

Отметим, что компания Nord Stream AG является владельцем газопровода "Северный поток", а Nord Stream 2 AG - оператором строительства "Северного потока-2". Суд принял такое решение в рамках обеспечительных мер по иску украинской компании "Нафтогаз". Теперь выплаты компаний "Газпрому" будут направляться швейцарским приставам.

Напомним, что суд вынес решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в конце февраля 2018 года. Он определил, что российская компания должна выплатить украинской 2,6 млрд долларов за недостаточные объемы транзита газа. Отметим, что договор о транзите газа через Украину был заключен в 2009 году и должен действовать до 2019, однако российская сторона снизила оговоренный в нем объем транзита.

Также мы писали, что недавно в "Нафтогазе" заявили, что исковые требования к "Газпрому" уже превышают $12 миллиардов.