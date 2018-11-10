Покушение на президента Франции Эммануэля Макрона планировали совершить 7 ноября во время торжественных мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны на севере страны. Об этом сообщает телеканал France 2 со ссылкой на источники в полиции.

Четверо подозреваемых признали свою вину, еще двоих отпустили. Они рассказали на допросе, что автором плана преступления является бывший предприниматель 62-летний Жан-Пьер Б. На французского лидера собирались напасть с ножом 7 ноября в городе Шарлевиль-Мезьер.

В ходе обыска в машине Жан-Пьера Б. полиция обнаружила керамический нож, при помощи которого, по словам подозреваемых, предполагалось осуществить атаку. По данным СМИ, злоумышленники известны в кругах ультраправых экстремистов.

Как сообщала "Страна", переговоры Путина с Трампом отменили по просьбе Макрона.

Также мы сообщали, что Макрон призвал страны ООН к новому мировому порядку и новому мировому балансу.