В Украинской православной церкви Московского патриархата прокомментировали возможное переименование в Русскую православную церковь, о котором Раду попросил Киевский патриархат. Об этом со ссылкой на представителя УПЦ МП архиепископа Климента сообщает "Громадське радіо".

В частности, владыка Климент заявил, что все разговоры об изменениях названия выглядят как клоунада. "Все понимают, что это невозможно", - сказал он.

По словам архиепископа, Украинская православная церковь Московского патриархата получила свое название ранее, чем Украина провозгласила независимость. Также он добавил, что во времена основания УПЦ МП ее руководителем был Филарет, и именно он получил томос для церкви у патриарха московского Алексия. После этого украинский экзархат был реформирован в Украинскую православную церковь.

"Согласно томосу, Украинская православная церковь получила все права на имущество, все юридические аспекты, связанные с ее деятельностью в пределах территории Украинского государства. Это было в 1991 году после событий, связанных с независимостью Украины", - заявил архиепископ Климент.

Напомним, в РПЦ прокомментировали призыв Порошенко к УПЦ покинуть Украину.

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