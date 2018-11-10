Семьи погибших в катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 призвали президента США Дональда Трампа заставить российского президента Владимира Путина дать ответы по этой катастрофе. Об этом сообщил в Twitter Томас Шансман, чей 18-летний сын погиб в катастрофе.

Шансман также опубликовал письмо Трампу. "Ни одна страна не взяла на себя ответственность за сбивание самолета. Вместе с тем было сделано несколько явных попыток скрыть то, что действительно произошло в тот ужасный летний день. Попытки должностных лиц Российской Федерации, поддержанные и повторенные президентом Путиным", - говорится в сообщении.

Напомним, Boeing, выполнявший плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, рухнул летом 2014 года в районе села Грабово. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Эта катастрофа вошла в десятку крупнейших за всю историю. Она стала cамой массовой авиакатастрофой XXI века на постсоветском пространстве.

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