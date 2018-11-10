Информация о том, что военных священников Украинской православной церкви (МП) отстраняют от службы, является недостоверной. Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

В ведомстве рассказали, что решение по определению религиозной организации, от которой будут отбирать кандидата на должность капеллана, принимают по запросам солдат с помощью анонимного опроса.

"Никаких других распорядительных документов по вопросам назначения военных священников в Вооруженных силах Украины не существует", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ранее заместитель председателя отдела Украинской православной церкви (МП) архимандрит Лука (Винарчук) заявил, что Генштаб распорядился не допускать капелланов УПЦ МП во все воинские части страны еще весной 2018 года.

По его мнению, это следствие государственной политики, направленной на дискриминацию верующих и священников УПЦ в стране.

Как сообщала "Страна", у Варфоломея заявили, что не признавали Киевский патриархат и УАПЦ. Единственной канонической православной церковью в Украине остается УПЦ (МП).

Также Порошенко напомнили, что миллионы верующих УПЦ МП - граждане Украины.