Следствие в деле о массовом убийстве в керченском колледже пришло к выводу, что Владислав Росляков действовал один. Об этом было сообщает сайт следкома РФ.

"Следствие подробно установило путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Полученные доказательства и свидетельства, которые зафиксировали все его действия говорят о том, что Росляков действовал один", - говорится в сообщении.

В следкоме РФ сообщили, что сейчас детально исследуется личность Рослякова, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления, составлен подробный психологический портрет. В сообщении говорится также, что Рослякову, который после совершения преступления покончил с собой, "назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза".

Как сообщала "Страна", перед бойней в Керчи Владислав Росляков сжег Библию и закопал на пустыре сейф.

Напомним также, что керченский стрелок Владислав Росляков поступал на моряка, но не набрал проходной балл.

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