За минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе два военнослужащих получили смертельные ранения. Сепаратисты 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Трижды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями… В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили смертельные ранения", – говорится в сводке.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120-мм, враг дважды обстреливал позиции ООС вблизи Луганского. Именно недалеко от этого населенного пункта на Светлодарском направлении, сепаратисты проявили наибольшую огневую активность.

"У Крымского, под прикрытием огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра, наши позиции обстреливал снайпер", – добавили в штабе ООС.

10 ноября зафиксирован один обстрел вблизи Тарамчука. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.

Скриншот: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", в штабе ООС заявили, что потерянный беспилотник ОБСЕ на Донбассе сбили российские военные.

Напомним также, что 4 ноября Донбассе произошло 20 обстрелов за сутки, трое ранены.