Народный депутат Сергей Лещенко опубликовал полное видео аварии, в которой грузовик MAN врезался в его Volkswagen на обочине. На своей странице в Facebook он заявил, что видео должно развеять все спекуляции.

"На пятой секунде видно, что мой автомобиль стоит на обочине. До фуры еще метров 100. Видно, что в моем автомобиле включена аварийка. Видно, что я стоял у бордюра, правее от которого начинается тротуар. Делаю эту публикацию, чтобы остановить потоки фейков и видео непонятного происхождения, которые разгоняют недобросовестные люди, состоящие на службе у правящей верхушки. По их логике, скоро окажется, что я сам подстроил ДТП, которое чудом не закончилось серьезными последствиями", - отметил Сергей Лещенко.

При рассмотрении данного фрагмента видео можно увидеть, что легковой автомобиль остановился на обочине задолго до столкновения.

Сергей Лещенко также рассказал, что водителю грузовика было всего 18 лет и прокомментировал травмы пострадавшей помощницы Марины и слухи, которые живо стали обсуждать в соцсетях. "Мы ехали по делам. Всякие грязные намеки - просто днище. Марина знает всех моих друзей, знает жену, была у нас дома, была на свадьбе", - рассказал в комментарии "Стране" Лещенко.

"Это ведь методичка порохоботов. То есть на Банковой просто решили все не просто выставить как будто я виноват, но еще и поспекулировать на тему "депутат и его помощница", - добавил нардеп.

Также он объяснил происхождение видео с регистратора, появившееся вчера в нечетком качестве. "Видео Дзиндзи (Андрей Дзиндзя - блогер, выложивший ролик; считается лояльным к Банковой и депутату Пашинскому - прим. ред.) снял на свой телефон прямо с моего компьютера один милицейский начальник среднего звена, который вчера приезжал на место ДТП. Это с моего компа снято телефоном! Я ему звоню и говорю: "Как вам не стыдно?" А он: "Я не сливал, а пересылал начальнику главка".

О том, что информация частного характера из закрытой базы Нацполиции не должна таким образом попадать в Сеть написала на своей странице в Facebook заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"У меня есть личный интерес в расследовании этой истории, которую мы доведем до конца. Месяц назад полиция беспричинно остановила меня в Киеве и попросил пройти тест на алкоголь. Просека-скандал продолжится в суде 16-го ноября (всех ждем, приходите), а пока о главном в этом деле. Еще до решения суда, без всяких на то оснований в сеть попало видео с видео-регистратора, записанное на камеру с нагрудного кармана полицейского. В сеть так же выложили протокол моего задержания с личной информацией по мне, моей машине, моей семье, моей прописке, все, вплоть до идентификационного кода. По факту в Нацполиции уже начали внутреннее расследование, кто и как слил провластным блогерам этот материал. Но никто пока не наказан. Но мы узнаем. И причастные будут уволены", - написала она.

По словам Светланы Крюковой, подобные инциденты свидетельствуют, о глобальном отсутствии доверия к государству. А если возможны подобные прецеденты, то в будущем, возможно, например, что какой-то блогер опубликует состояние счетов ПриватБанка всех оппозиционеров, движение по счету, кредиты - что угодно.

"Это также означает, что деньги налогоплательщиков идут на финансирование порохоботского продакшена. За наши налоги они покупают технику, программное обеспечение, создают базу данных, а после сотрудники нацполиции подторговывают и сливают эту информацию третьим лицам - в угоду политических заказняков", - подытожила Крюкова.

Скриншот: Facebook/ Svetlana Kryukova

Как сообщала "Страна", пострадавшую в ДТП с грузовиком помощницу нардепа Лещенко отпустили из больницы.

Напомним, об аварии на Большой окружной 9 ноября сообщил сам нардеп Сергей Лещенко. Он заявил, что остановился на аварийке на обочине, в разрешенном для этого месте. После этого в его машину сзади врезался грузовик.