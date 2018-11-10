"Укрзализныця" провела испытания рельсовых автобусов Pesa, которые будут курсировать в аэропорт Борисполь с максимальной пассажирской загрузкой. Роль пассажиров выполняли железнодорожники. Поезд стартовал от центрального ж/д вокзала Киева. Об этом сообщают в медиацентре УЗ "Магистраль".

"За каких-то 27 минут 122 железнодорожника, участвовавших в тестировании, оказались у терминала D международного аэропорта Борисполь. Поезд двигался без остановки на станции Дарница. Максимальная скорость – 119 км/ч".

В 10:50 поезд отправился назад в Киев и уже в 11:20 был на центральном вокзале, сделав при этом на станции Дарница плановую остановку для высадки части пассажиров. Максимальная скорость, которую рельсовый автобус развил на обратном пути, составила 121 км/ч.

В рельсовом автобусе Pesa 81 место для сидения.

Напомним, "Укрзализныця" прогнозирует перевезти по маршруту Киев – аэропорт Борисполь около 3,8 млн пассажиров уже в 2019 году.

При цене билета 80 гривен проект окупится в течение 10 лет, но не исключается повышение стоимости проезда в зависимости от спроса на услугу.

Поезд с центрального вокзала Киева в аэропорт будет доезжать ориентировочно за 40 минут с остановками на станциях Выдубичи и Дарница. На линии будут работать четыре дизельных рельсобуса Pesa и еще один будет в резерве.

Как сообщала "Страна", экспресс до аэропорта Борисполь могут сделать круглосуточным.

Также появилось видео, как премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокатился в скоростном экспрессе до аэропорта "Борисполь".