Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительными слова французского коллеги Эммануэля Макрона о необходимости собственной армии для Евросоюза, чтобы защищаться от других стран, в том числе от США. Об этом глава Белого Дома написал в своем Twitter.

"Президент Макрон только что предложил, чтобы Европа создала свою армию, чтобы защищаться от США, Китая и России. Очень оскорбительно, но, возможно, Европе сначала нужно заплатить свою справедливую долю в НАТО, которое субсидируют США!" - написал он в Twitter.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Ранее Макрон озвучил идею создания общеевропейской армии. По его мнению, это уменьшит зависимость Европы от США. "Мы должны защищать себя от Китая, России и даже США", - сказал он 6 ноября в эфире Europe 1, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году).

Как сообщала "Страна", переговоры Путина с Трампом в Париже отменили по просьбе Макрона. Трамп подтвердил, что встретится с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе.