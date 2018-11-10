В субботу, 10 ноября, с утра и до самого вечера в Киеве будет облачная погода. Утром и ночью возможен туман, однако без осадков. Столбик термометра ночью опустится до -1...-4. Также ожидается ухудшение видимости до 500 метров. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха прогреется до +6°C. Ночью столбик термометра опустится до -4°C.

10 ноября почитается память святой Параскевы Пятницы. В этот день начинали мять, трепать и готовить лен для пряжи. Погоду в этот день предсказывали, как ни странно, комары: если 10 ноября их ещё можно было увидеть, то зима обещала быть мягкой.

Фото: sinoptik.ua

Погода в Киеве 10 ноября Фото: meteo.gov.ua

Фото: meteo.gov.ua

В целом, по всей Украине сегодня ожидается солнечный, но морозный день. В западных и южных областях воздух будет прогреваться до +8...+13 градусов. Впрочем, несмотря на это, ночью в некоторых регионах все же ударит небольшой минус. В среднем температура ночью будет оставаться в пределах 0...+3 градусов.

Напомним, синоптик пригрозила украинцам штормовым ветром, морозами и снегом на следующей неделе.