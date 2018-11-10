Расследование в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета до сих пор не дало никакого результата. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой".

"В деле Шеремета — действительно, я признаю - вся правоохранительная система не дала пока результата. С другой стороны, не нужно ожидать чудес в отдельно взятой стране”, - сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что в деле до сих пор не установлены даже исполнители. Но он убеждает, что с делом Гандзюк такого не будет.

"Так уже не получится, потому что в деле Шеремета нет даже исполнителей. В деле Кати Гандзюк установлены конкретные четыре исполнителя и организатор. Надеемся, что мы выйдем и на заказчика - для этого есть много оснований и возможностей. Если дальше следствие не будут дискредитировать, уничтожать, а наоборот с ним сотрудничать - все удастся", - считает глава ГПУ.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

Также "Страна" сообщала, что Юрий Луценко сообщил, что остается на посту генерального прокурора Украины. Кроме того, у него выросла зарплата. Документ.