Правоохранительная система Украины в расследовании убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета сработала безрезультатно. Об этом в пятницу заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

"По делу Шеремета вся правоохранительная система не дала результат", - признал он в эфире телеканала "Прямой". Генпрокурор подчеркнул, что "не установлены даже исполнители", не говоря об организаторах или заказчике. Это заявление руководитель ведомства сделал сразу после сообщения об отказе президента страны удовлетворить его прошение об отставке.

Напомним, Порошенко вернул Луценко его заявление об отставке. В пятницу в администрации Порошенко сообщили, что глава государства отклонил прошение Луценко об отставке, поскольку генпрокурор "получил вотум доверия в парламенте и перед ним стоят важные задачи".

Мы писали, что Луценко сообщил, что остается на посту генерального прокурора Украины.

Ранее СМИ писали, что НАБУ занимается делом о незаконном обогащении генпрокурора Луценко.