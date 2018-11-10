Более 3 млн единиц нарезного оружия находится в незаконном обороте на территории Украины. Об этом в пятницу заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

"По данным МВД, мы имеем в стране более 3 миллионов [единиц] нелегального нарезного оружия", - признал он в эфире телеканала "Прямой".

Кроме того, Луценко привел данные криминальной статистики, согласно которой за девять месяцев текущего года в стране официально зарегистрированы 1241 убийство и 1717 разбоев.

В сентябре 2017 года депутат Верховной рады Антон Геращенко сообщал, что на руках у украинцев находится 900 тыс. единиц зарегистрированного оружия. Что касается незарегистрированного - точной цифры нет, пояснял тогда он.

В свою очередь в Украинской ассоциации владельцев оружия констатировали, что по их данным, на начало февраля 2018 года в стране может быть до 5 млн единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.

Как сообщала "Страна", Аброськин признал, что в этом году незаконный сбыт оружия в Украине вырос в два раза.

Мы писали, что Лукашенко пожаловался на приток оружия через украинскую границу.