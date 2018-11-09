Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за октябрь увеличилась на 5 тыс. гривен по сравнению с сентябрем и составила 104 640 гривен. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Украинских Новостей.

Оклад Луценко составил 37 тыс. гривен. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии. После удержания налогов и сборов Луценко получил 84 235 гривен.

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Как сообщала "Страна", зарплата генпрокурора Луценко закрепилась на отметке выше 100 000.

Мы писали, что зам Луценко в августе получил гигантскую зарплату