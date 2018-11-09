Обучение приостановлено в школах в Рудном и Лапаевке, а также в двух заведениях в Зимней Воде - в населенных пунктах вблизи Львова - из-за большого количества больных корью. Об этом сообщает Zaxid.net.

"В четырех сельских школах вблизи Львова приостановили обучение. Учебный процесс приостановили в школах в Рудном и Лапаевке, а также в двух заведениях в Зимней Воде. Произошло это из-за большого количества больных корью. Пока у школьников продолжаются незапланированные каникулы, медики призывают взрослых и детей вакцинироваться", - говорится в сообщении.

"В частности, в школе пгт Рудное заболели корью 17 учеников. В понедельник начался первый урок. Подошла группа родителей, которые сказали, что в одном классе сразу заболели 13 учеников. Это 1-А класс. Всего, мы позже узнали, заболели 17 учеников", - рассказал директор школы №74 Михаил Юркив.

Недуг подхватили и ученики старших классов. В среду заболели 32 ученика и пятеро дошкольников. В местной амбулатории говорят, что за эти дни прибавилось пациентов.

"Прививки среди детского населения и среди взрослого увеличились. Мамы каждый день обращаются в амбулаторию для того, чтобы провести вакцинацию", - рассказала заведующая амбулатории семейной медицины пгт Рудное Юлия Мокрик.

В соседнем селе Зимна Вода тоже приостановили обучение. Здесь заболели корью 13 школьников.

В Лапаевке вспышка кори началась еще 10 октября. Педагоги и врачи среагировали мгновенно, запретив допуск непривитых детей в коллективы. И это помогло, поскольку уменьшилась контактность.

В самом Львове школы работают. Здесь корь подхватили 143 школьники и 20 дошкольников.

"Критической ситуации нет, есть трое-четверо учеников из разных классов. И, собственно, руководитель учебного заведения принимает решение: прекращать обучение или нет", - пояснила начальник городского управления образования Зоряна Довганик.

Медики уверяют, что в амбулаториях вакцины достаточно. Обучение в школах планируют возобновить со следующей среды, 14 ноября, отмечает СМИ.

Как сообщала "Страна", корь добралась до Харьковской области.

Мы писали, что в одном из сел Ивано-Франковской области корью заболели 53 ребенка.

Ранее в школе поселка под Винницей корью заболели 28 детей, которые не были привиты.