Серьезные травмы получила женщина, которая выпала из маршрутки №84 Нати - Одесса.

Инцидент произошел в переполненной маршрутке № 84 в селе Нерубайское, сообщил очевидец происшествия Владимир Яремчук

Прямо на ходу движения в салоне открылась задняя дверь и при резком маневре женщина выпала. Пострадавшую с серьезными травмами увезла скорая.

Видео: facebook.com

Как сообщила "Страна", в Киеве женщина на ходу выпала из маршрутки, когда водитель пытался обогнать конкурента.

Ранее в той же Одесской области 6-летний ребенок попал под "Газель", выходя из маршрутки. ДТП произошло в Подольске. По словам правоохранителей, девочка, выйдя из маршрутки, начала перебегать дорогу и попала под колеса грузовой "ГАЗели".

Мы писали, что в Николаеве женщина на ходу выпала из маршрутки на Центральном проспекте.