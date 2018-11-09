В субботу, 10 ноября, в Киеве ожидается до 9°С тепла и туман, из-за которого видимость будет ограничена - 200-500 метров. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По информации синоптиков, в субботу ночью и утром Киев накроет туман. В столице ожидается переменная облачность, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью около 0°С, днем - 7-9°С тепла.

В связи с ограниченной видимостью, водителям рекомендовали снизить скорость движения и держать безопасную дистанцию с другими авто.

Водителям во время управления автомобилем в тумане рекомендуют придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Как сообщала "Страна", Харьковский аэропорт отменяет и задерживает рейсы из-за сильного тумана.

Мы писали, что синоптики предупреждают, что на территорию Украины вторгнутся массы холодного воздуха с Востока.

Сообщалось, что в Украине на выходных днем еще будет тепло, а ночью наступят заморозки.