В пятницу, 9 ноября, вечером авиарейсы в Международном аэропорту "Харьков" задерживаются или отменяются из-за погоды. Над городом стоит сильный туман.

Как указано на официальном сайте аэропорта, отменен самолет из Стамбула, который должен был прилететь в 23:10. а два рейса из Минска задерживаются до 00:10 субботы (по расписанию они должны были приземлиться в 23:15).

Кроме того, отменены два рейса на Стамбул (время вылета по расписанию 20:55 пятницы и 02:55 субботы).

Как сообщала "Страна", ранее из-за тумана в аэропорту "Киев" задерживают и отменяют авиарейсы.

Мы писали, что в Украине на выходных днем еще будет тепло, а ночью наступят заморозки.

Также синоптик посоветовала украинцам готовиться к сильным туманам и редкой изморози.