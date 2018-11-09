Экс-начальника Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) Вооруженных сил Украины Андрея Алимпиева пригласили в пятницу, 9 ноября, в военную прокуратуру, чтобы сообщить об изменении подозрения, сообщил его адвокат Максим Журавлев.

"Специальная полиция под процессуальным руководством военной прокуратуры поменяла (инкриминируемую - Прим. Ред.) статью с ч.2 ст.367 (служебная халатность) на ч.3 ст.425 (халатное отношение к военной службе)", - сказал Журавлев агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По его мнению, изменение подозрения было сделано вне рамок правового поля.

"После того, как НАБУ изменило подозрение с ч.5 ст.191 (растрата чужого имущества) на ч.2 ст.367 (служебная халатность), изменились и сроки следствия: они сократились с года до 6 месяцев, то есть то, что происходило сегодня, уже было вне сроков досудебного расследования, то есть вне рамок правового поля. Мы сообщили об этой своей правовой позиции непосредственно прокурорам", - сказал Журавлев.

Вместе с тем он отметил, что если ему и его подзащитному передадут материалы дела для ознакомления, они готовы с ними ознакомиться и добиваться в суде оправдательного приговора.

Как сообщалось, 17 ноября 2017 года сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им.Кожедуба Алимпиева по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего. Алимпиеву было объявлено о подозрении по ч.5 т.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

20 ноября Дзержинский райсуд Харькова определил меру пресечения А.Алимпиеву в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 1,5 млн грн. 16 января 2018 года суд продлил меру пресечения еще на 30 дней. Спустя несколько дней за А.Алимпиева был внесен залог и он вышел из СИЗО.

Ранее Алимпиев принципиально отказывался вносить залог, утверждая, что считает себя невиновным в преступлениях, которые ему инкриминируются. Тем не менее, его близкие, друзья и сослуживцы собирали необходимую сумму.

15 февраля 2018 года адвокат А.Алимпиева Максим Журавлев сообщил, что досудебное расследование уголовного производства передано от военной прокуратуры Национальному антикоррупционному бюро. 16 февраля 2018 года министр обороны Украины Степан Полторак личному составу ХНУВС нового временно исполняющего обязанности начальника вуза Александра Туринского.

8 ноября 2018 года Журавлев сообщил, что НАБУ изменило подозрение с ч.5 ст. 191 (растрата чужого имущества) на ч.2 ст.367(служебная халатность) Уголовного кодекса Украины и досудебное следствие по делу передано специальной полиции. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.

Напомним, 2017 году заместитель начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба (ХНУВС) Игорь Никифоров вышел из СИЗО под залог в 480 тыс. грн. Его также подозревали в растрате средств и декларировании недостоверной информации.