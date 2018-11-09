В феврале 2017 года астронавт Европейского космического агентства Томас Песке сделал снимок реки Днепр из космоса. Спустя почти год NASA опубликовало уникальное фото.

"Снежные заносы усиливают рельеф вокруг реки Днепр протяженностью 1400 миль, текущей из России в Черное море", - сказано в подписи к фотографии.

Член экипажа 50-й экспедиции NASA Томас Песке сделал снимок, находясь на борту Международной космической станции и написал, что с МКС открываются волшебные виды на зимние пейзажи. "Эта река к северу от Киева напоминает мне картину Хокусая", - отметил он.

В NASA добавили, что члены экипажа на космической станции фотографируют нашу планету с уникальной точки, документируя Землю из космоса. В управлении отмечают, что такие снимки помогают увидеть, как планета меняется с течением времени: от антропогенных изменений, таких как рост городов, до естественных динамичных событий, таких как ураганы и извержения вулканов.

Фото: nasa.gov

Напомним, ранее в Сети появилось видео окутанного туманом Киева с высоты птичьего полета.

Также мы писали, что появилось видео, как зонд НАСА приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние.