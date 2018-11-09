Популярная ведущая Регина Тодоренко, которая ждет ребенка от российского певца Влада Топалова, выложила в своем Instagram фото, на котором видно ее уже значительно округлившийся живот.

На снимке украинская ведущая, которая работает и живет в России, запечатлена со своим женихом. Вместе они находятся на вручении премии журнала "ОК!". В подписи к своему посту Регина сообщила, что они с Топаловым стали парой года по версии этого издания.

На снимке телеведущая позирует в облегающем блестящем платье. Видно, что она находится уже на одном из последних месяцев беременности.

"...Теперь на наших плечах миссия еще важнее. Как говорит мой муж: "Стать родителями года!"", - отметила Тодоренко.

Фото: Instagram/ reginatodorenko

Напомним, Регина Тодоренко рассказала, как оригинально сообщила Топалову о беременности.

Также мы писали, что Тодоренко и Топалов станут родителями в декабре.