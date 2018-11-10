В городе Смела Черкасской области вечером 9 ноября около 200 человек вышли на митинг. В 80 тысячном городе до сих пор нет отопления не только в жилых домах, но и в больницах, детских садах и школах.

Такое положение создалось из-за многомиллионных долгов бывшего поставщика газа, компании "Энергоинвест".

Местные активисты с трибуны пригрозили блокировать все дороги ведущие через город. Завтра люди самостоятельно собираются на митинг на 17.00. Также жители Смелы собираются ехать в Киев и пикетировать Кабмин и Нафтогаз.

Жители возмущены, что в городе установлен тариф на тепло 86 грн за кв м, в то время как в соседних городах в два раза меньше. А в Киеве, например, цена составляет 31,52 гривен за один квадратный метр в месяц.

На митинге требовали отзыва депутатов местного уровня.

Митингующие заявили, что не могут дозвонится до городского головы. \

В городе Смела местные жители вышли на митинг из-за отсутствия отопления from Страна.ua on Vimeo.

В свою очередь "Страна" созвонилась до мэра Алексея Цибко, который сообщил, что проблема с отоплением существует, но на город хотят повесить все долги всех компаний, которые ранее его обслуживали, а он настаивает на заключении договора напрямую с Нафтогазом.

Организаторов митинга он назвал популистами.

Как сообщала "Страна", весной 2018 в городе Смела за долги отключили от газа 19 котельных и сразу 183 дома остались без тепла.





