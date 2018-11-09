Процесс создания поместной церкви в Украине должен быть завершен в ближайшее время. В связи с этим на 22 ноября в Киеве намечен Объединительный собор, а Андреевскую церковь передали в пользование Константинополю.

Также планируется перенос празднования Рождества Христова - с 7 января на 25 декабря, потому что Константинопольская церковь живет по григорианскому календарю, как и католическая и Рождество на Фанаре отмечают 25 декабря.

Отметим, что уже в 2017 году Верховная Рада на официальном уровне утвердила празднование и католического Рождества 25 декабря, и православного - 7 января. И даже тогда ходили разговоры, что и православные должны отмечать праздник в декабре, вместе с Европой.

Теперь же в связи с тем, что Константинопольская церковь живет по григорианскому календарю, как и католическая, будет вестись полемика о полном переносе Рождества на 25 декабря. В том числе, за это будет агитировать Константинополь.

Напомним, ранее мы писали о том, будут ли греко-католики праздновать Рождество 25 декабря.

Также мы сообщали, что все три крупнейшие христианские конфессии Украины - Украинская православная церковь (УПЦ), Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), ранее праздновали Рождество в один день - 7 января.