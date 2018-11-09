19-летняя Леонила Гузь сегодня вылетела в Китай представлять Украину на конкурсе "Мисс Мира-2018".

Он состоится в китайском городе Санья уже через месяц. Ее провожали подруги, организаторы конкурса "Мисс Украина" и мама.

Победу на конкурсе "Мисс Украина-2018" 20 сентября одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Однако после финала конкурса появились сообщении о том, что Дидусенко не соответствует требованиям конкурса.

Организаторы конкурса решили переизбрать победительницу, из-за чего новой обладательницей титула и короны "Мисс Украина" стала Леонила Гузь.

Видео: youtube.com/

Напомним, мы писали, что Леониле 19 лет и она родом из Херсонской области. Замужем не была. Детей нет. Рост - 173 см, параметры - 83-59-83.