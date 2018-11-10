В субботу, 10 ноября, на арене в Манчестере состоится бой, который поклонники украинского боксера Александра Усика ждали после его поединка с Муратом Гассиевым во Всемирной боксерской суперсерии. Британский спортсмен Тони Белью выйдет на ринг, чтобы поспорить с украинцем за обладание званием абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и сразу четырьмя поясами - по версиям WBO, WBC, WBA и IBF. Как обычно, бой продлится 12 раундов, если никто из соперников не победит досрочно. После поединка Усик собирается перейти на новый уровень - в супертяжелый вес.

"Страна" ведет текстовый онлайн боксерского поединка.

23:22

Фото: facebook.com/Alexanderusyk

23:18 "Они (британские фанаты) помнят, что Александр выиграл золото на Олимпиаде в Лондоне" - Майкл "Let's Get Ready To Rumble" Баффер

Видео: youtube.com/VideoBoxing

23:13 Первый бой Александра Усика на профессиональном ринге состоялся пять лет и один день назад, 9 ноября 2013 года. Мексиканца Филипе Ромеро наш чемпион нокаутировал в 5 раунде.

23:10

Главное - регулярно и по чуть-чуть.

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23:05 "Это не поединок - это больше, чем Ледовое побоище".

22:57

В профи #Усик никогда не боксировал с англичанами, а вот в WSB - дважды. Вот здесь он разбирает нынешнюю звезду, подающую надежды в супертяжах Джозефа Джойса#УсикБелью pic.twitter.com/BHxn9fWEYu — Андрей Розанов (@Andriy_Rozanov) 10 листопада 2018 р.

22:52

Фото: twitter.com/mdobkin, twitter.com/Sergeevich72702

22:45 Подготовка от абсолютного чемпиона мира по боксу

Фото: twitter.com/OlympicUA

Фото: vringe.com

22:41 Наш боксер уже прибыл на арену в Манчестере.

22:37 Добрый вечер! А Усик слегка пошпионил за Белью.

Он - везде.

Усик - Белью где смотреть

В Украине в прямом эфире бой покажет телеканал Интер, где в 22:30 начнется программа "Большой бокс". Ориентировочное время самого поединка в 00:00. Начало зависит от того, когда закончится разогревающий бой между украинцем Дмитрием Митрофановым и голландцем Джино Кантерсом.

Увидеть противостояние Усика и Белью сегодня можно в кинотеатрах во многих городах Украины. Кроме крупных областных центров, найти бокс в афише можно в таких городах, как Мариуполь, Каменец-Подольский, Кривой Рог. Сеансы начнутся в 23:00, сначала для разогрева зрители увидят документальный фильм об украинском боксере "Абсолютный чемпион", затем кинотеатры начнут трансляцию боя с Белью. Цены на билеты зависят от кинотеатра и стартуют от 100 гривен.

Сам бой пройдет на Манчестер Арене, которая вмещает 21 тысячу человек. Эксперты поясняют, что боксеры могли встретиться и в Лондоне на "Уэмбли", но промоутеры посчитали это нецелесообразным. Белью, конечно, один из самых высокооплачиваемых боксеров страны, но Усик пока нераскручен на Британских островах, поэтому организаторы боя посчитали, что интерес будет ниже, чем при поединке с англоговорящим соперником.

В Великобритании бой будут транслировать по радио - ВВС. Также болельщикам предлагают доступ к платной трансляции, которая в пересчете на украинскую валюту обойдется в 740 гривен. Часть денег от трансляция включат в гонорары боксеров. Точную сумму вознаграждения промоутеры пока не озвучили, но сказали, что каждый из спортсменов получит около 2-3 миллионов долларов.

Александр Усик только в последних боях начал получать гонорары, которые по меркам мирового бокса можно назвать средними. До этого ставки украинца были весьма скромными. Например, за бой с незнавшим поражений Кшиштофом Гловацким, за пояс по версии WBO в первом тяжелом весе, боксер получил около 50 тысяч долларов, которые еще нужно было разделить на всю команду.

Проморолик

Перед боем вышел яркий промо ролик, на котором после победы над Хэем Белью кричит: "Кто следующий". На что своим фирменным смехом отвечает Усик. После битвы выяснится, кто же из боксеров будет смеяться последним.

Прогнозы боя

9 ноября, накануне встречи на ринге, боксеры прошли церемонию взвешивания. Данные спортсменов:

Александр Усик: возраст 31 год, рост - 190 см, размах рук - 198 см, вес - 89,81 кг, количество боев - 15 (15 побед, из них 11 - нокаутом).

Фото: Александр Усик

Тони Белью: возраст 35 лет, рост - 191 см, размах рук - 188 см, вес - 90,2 кг, количество боев - 33 (30 побед, из них 20 нокаутом, 1 ничья. 2 поражения).

Фото: Тони Белью

С одной стороны эксперты признают, что Тони Белью - спортсмен более низкого уровня. Усик более техничен, с неземными комбинациями и плавными передвижениями по рингу. Сам британец называет украинца великолепным боксером и человеком, но при этом заявляет, что настроен решительно. "Не знаю как, но я получу победу", - говорит "бомбардир" Белью.

Однако он более опытный и несмотря на неудачи в полутяжелом весе, Тони Белью повысил мастерство и в первом тяжелом весе дела пошли лучше - он не проиграл ни одного боя и дважды одолел экс-чемпиона в хэвивейте по версиям WBC, WBA и WBO Дэвида Хея. Причем оба раза нокаутом. Его арсенал приемов считают однообразным, но у Белью есть своя сильная сторона - мощный удар.

Стиль Александра Усика называют свободным, его отличает темп, выносливость, смена тактик и комбинаций. В прошлом поединке с Гассиевым он доказал, что может выстоять против нокаутера и выдержать ощутимый удар.

В целом букмекеры принимают большинство ставок на победу Усика - примерно 80 к 20. Многие считают, что украинец выиграет нокаутом и досрочно.