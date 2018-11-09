Правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство" после распыления слезоточивого газа в Таращанской общеобразовательной школе №2 (Киевская обл.). Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, газ распылил ученик этой школы. В результате были прерваны занятия, эвакуированы 580 учеников и 64 сотрудника персонала.

В Таращанскую больницу за медицинской помощью обратились 18 учеников.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, процессуальное руководство в нем осуществляет Кагарлыкская местная прокуратура.

Как сообщала "Страна", в Белой Церкви четверо студентов были госпитализированы после того, как надышались перцовым газом.

Ранее в Харькове в школе распылили неизвестный газ. 15 детей госпитализированы.

Также мы писали, что сотни учеников эвакуированы из школы в Павлограде, где распылили неизвестное вещество.