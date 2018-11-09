Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что он останется на своей должности, после того как президент Украины вернул ему заявление об отставке. Об этом он заявил в интервью на телеканале "Прямий".

"Если коротко, то да", - ответил генпрокурор о том, останется ли он генпрокурором после последних событий.

Юрий Луценко отметил, что Рада высказала ему "вотум доверия", когда не поддержала на рейтинговом голосовании его отставку. Также признаком доверия генпрокурор считает возврат заявления президентом. По мнению Луценко, он действовал в рамках европейской практики, когда ответственный за какую-либо работу в случае общественного возмущения заявляет об отставке.

"Если в нашем случае президент и парламент на это соглашаются, так и быть... Если парламент мне высказал недоверие аж 38 голосами, а значит - это вотум доверия, то это означает, что я вынужден работать дальше", - сказал Юрий Луценко.





Видео: YouTube/ Телеканал Прямий

Отметим, что, согласно Конституции Украины, срок полномочий генпрокурора составляет шесть лет. Его назначение и увольнение происходит с согласия Верховной Рады и президента. Что касается Юрия Луценко, он занимает свою должность с мая 2016 года.

Напомним, что о своей отставке Луценко заявил после убийства активистки Екатерины Гандзюк. Олеся Медведева в своем блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему генпрокурор устроил шоу со своей отставкой.

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