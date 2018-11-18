В Украине не собираются отменять декретные отпуска, а только планируют возмещать услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальной няней" с 1 января 2019 года. Об этом пишет "Юрлига".

Так, по информации издания, разговоры об отмене декретного отпуска после начала выплат компенсаций за услуги няни - это слухи.

Закон "Об отпусках", изменения в который не вносились, по-прежнему позволит женщинам уходить в декрет в связи с беременностью и уходом за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Кроме того, на него могут претендовать отец, бабушка, дедушка ребенка или другие его родственники, которые фактически за ним ухаживают.

Постановление правительства № 427 устанавливает, что с 1 января 2019 года родителям начнут возмещать услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальной няней".

Компенсация составляет прожиточный минимум на детей в возрасте до шести лет на 1 января соответствующего года. Чтобы претендовать на деньги, родители должны нанимать нянь самостоятельно, но официально.

Напомним, мужчины в Чехии официально получили право на декретный отпуск.

Также мы писали, что в Украине трудоспособных женщин вдвое больше, чем мужчин. Но половина сидит в декрете.