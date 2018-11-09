Мэр Львова и лидер движения "Самопомич" Андрей Садовый опубликвал в Facebook запись, в которой признался, что аудиофайл, на котором нелицеприятно говорит об Екатерине Гандзюк - не подделка.

"По записи. Голос мой. Моя реакция была эмоциональной и неадекватной после публичных встреч с местными предпринимателями в Херсоне, от которых я и получил информацию, о которой идет речь в записи. Запись от 27 августа 2018 года. Жалею, что тогда так высказывался и приношу извинения тем, кого это сейчас касается", - написал Садовый.

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi/

Напомним, ранее в сеть попала эксклюзивная аудиозапись, на которой мэр Львова Андрей Садовый очень резко высказывается в адрес херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает Информатор.

Запись народный депутат Мосийчук направил в Генеральную прокуратуру Украины. ГПУ подтвердила ее подлинность. Генпрокуратура установила, что на аудиофайле действительно говорит Андрей Садовый, а его слова можно расценить как оскорбления и угрозы Екатерине Гандзюк. В Генпрокуратуре также сообщили, что в настоящее время решается вопрос о регистрации указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований в соответствии с уголовным процессуальным законодательством.

На аудио не слышно, с кем разговаривает мэр Львова. Своему собеседнику чиновник говорит, что Гандзюк из Херсона "эта стерва лидер коррупции в городском совете" и "лидер откатов по городу".

Видео: youtube.com/

Напомним, на управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Катерину Гандзюк напали 31 июля. Около 08:30 чиновница вышла из подъезда собственного дома и направилась по своим делам, а из кустов навстречу вышел парень лет 20-25 с емкостью в руках. Поравнявшись с женщиной, он плеснул содержимое емкости ей в лицо и сбежал.

Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших участников АТО. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. Торбин в подозрении фигурирует как организатор покушения.

В конце октября Сергея Торбина этапировали из Херсонского следственного изолятора в следственный изолятор СБУ в Киеве.

Ранее сообщалось, что активист заявил, что убийство Гандзюк заказал не один человек и за сумму намного большую, чем $5 тысяч.

Мы писали, что Луценко держит в голове фамилии трех главных подозреваемых в заказе.

В Херсоне подожгли дом экс-помощника депутата от БПП, которого считают причастным к нападению на Гандзюк.