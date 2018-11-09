11 ноября польские радикалы планируют устроить провокации в Варшаве под видом украинских националистов. Об этом сообщает Посольство Украины в Польше на своей странице в Facebook.

По данным посольства, провокации могут произойти в Варшаве 11 ноября, во время празднования 100-летия восстановления Независимости Польши. Местные радикалы намерены проводить компрометирующие акции, прикидываясь при этом украинскими националистами.

В связи с этим украинское посольство обратилось к согражданам с просьбой быть бдительными и осторожными. Особенно это касается тех, кто собирается побывать в центре города и вблизи Национального стадиона. По данным посольства, одной из причин провокаций может быть желание сознательно разжечь ненависть по отношению к украинцам.

Фото: Facebook/ Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі

Напомним, в Польше разрушили надгробия на могиле украинского священника.

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