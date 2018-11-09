9 ноября в результате ДТП, в котором грузовик врезался в Volkswagen нардепа Сергея Лещенко, пострадала его помощница. Сейчас ей уже оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Киева.

Так, по данным правоохранителей, сегодня на Большой окружной дороге столкнулись автомобили "МАН" и "Фольксваген". В результате аварии телесные повреждения получила пассажирка легкового автомобиля. Она была госпитализирована с места ДТП. В больнице ей предоставили необходимую помощи, после чего отпустили ее домой. Народному депутату, который находился за рулем, и водителю "МАН" врачи предоставили помощь на месте происшествия.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшей аварии и решают вопрос о внесении факта в ЕРДР.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, об аварии на Большой окружной 9 ноября сообщил сам нардеп Сергей Лещенко. Он заявил, что остановился на аварийке на обочине, в разрешенном для этого месте. После этого в его машину врезался едущий сзади грузовик.

Правда, после этого в Сети появилось видео, на котором видно, что слова нардепа не соответствуют действительности. Ролик свидетельствует о том, что легковой автомобиль остановился за секунду до столкновения - его водитель просто не увидел грузовика, который ехал сзади.